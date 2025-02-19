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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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77 боевых столкновений на фронте: высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении

77 боевых столкновений на фронте: высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 8128 просмотра

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На фронте произошло 77 боевых столкновений, самая высокая активность сохраняется на Покровском направлении с 18 столкновениями. Враг нанес авиаудары и продолжает атаковать на разных направлениях.

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении противник четыре раза пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск, к тому же нанес авиаудар в районе населенного пункта Черноглазовка.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Петропавловки, атака успешно отбита.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Невского, Ямполовки, Колодязов и Григорьевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атакует в районе Верхнекаменского, продолжается бой.

На Краматорском направлении противник три раза атаковал в районах Часового Яра и Ивановского, сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Озаряновки, Торецка и Леонидовки. Наши защитники отбили все атаки. Авиаудару подверглась Константиновка.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Восемнадцать раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеские КАБы ударили по Мирнограду и Покровску.

На Новопавловском направлении агрессор 13 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного, в настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новодаровке и Гуляйполю.

Восемь раз оккупанты пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемыми авиационными ракетами.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 296 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Около трети боев - на одном направлении: Генштаб обновил карту боевых действий19.02.25, 08:29 • 25608 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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