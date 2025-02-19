Около трети боев - на одном направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

156 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, около трети - на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 19 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 18 февраля, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 94 авиационных удара, применил 4 ракеты и сбросил 144 управляемых авиабомбы. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2386 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Малая Шапковка и Тополя.

Вчера на Купянском направлении состоялось 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 12 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка.

На Сиверском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Григорьевка и Верхнекаменское, наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и в направлении Александро-Шультино остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 18 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

50 атак отразили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Проминь, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого оккупанты 17 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз предпринимал попытки продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел десять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 35 авиаударов, сбросив 44 управляемых авиабомб, и совершил 502 обстрела по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

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