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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136054 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115847 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107172 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102665 перегляди

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Близько третини боїв - на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 28763 перегляди

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень, з них близько третини на Покровському напрямку. Противник завдав 3 ракетних та 94 авіаційних ударів, здійснив понад 5600 обстрілів.

156 боїв сталося минулої доби на фронті, близько третини - на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 19 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 18 лютого, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосував 4 ракети та скинув 144 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2386 дронів-камікадзе.

"Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Білогорівка, Григорівка та Верхньокам’янське, наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки.

Три спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

50 атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького окупанти 17 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів робив спроби просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів десять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 35 авіаударів, скинувши 44 керованих авіабомб, та здійснив 502 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 19 лютого19.02.25, 07:20 • 31520 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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