Авиаудар россиян по Купянску: по меньшей мере один человек погиб
Киев • УНН
Оккупанты атаковали жилой сектор Купянска управляемой авиабомбой около 15:40. Спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины из-под завалов дома.
В среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, удар произошел около 15:40. Под прицел врага попал жилой сектор.
Под завалами дома спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины. На месте работают все экстренные службы
Напомним
Российские войска нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки в Донецкой области, использовав ФАБ-250, ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду.
Всего с начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.