Авиаудар россиян по Купянску: по меньшей мере один человек погиб

ukenru
Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
16:22 • 21809 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
15:59 • 32312 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
12:14 • 126056 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
11:19 • 136357 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 147690 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 142908 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 176914 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 168069 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 164313 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 135315 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 155008 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 157221 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 162930 просмотра
Украина будет работать над тем, чтобы от Турции были гарантии безопасности

Украина будет работать над тем, чтобы от Турции были гарантии безопасности

19 февраля, 10:48 • 112887 просмотра
"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

19 февраля, 10:55 • 129692 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

12:14 • 126054 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 176913 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 168067 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 183666 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 164313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 162930 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 157221 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 155008 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 120936 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 136581 просмотра
Актуальное
Авиаудар россиян по Купянску: по меньшей мере один человек погиб

Авиаудар россиян по Купянску: по меньшей мере один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 6440 просмотра

Read in English

Оккупанты атаковали жилой сектор Купянска управляемой авиабомбой около 15:40. Спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины из-под завалов дома.

В среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, удар произошел около 15:40. Под прицел врага попал жилой сектор.

Под завалами дома спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины. На месте работают все экстренные службы 

- написал Синегубов.

Напомним

Российские войска нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки в Донецкой области, использовав ФАБ-250, ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду. 

Всего с начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
fab-250FAB-250
donetskДонецк
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы