росіяни скинули шість 250-кілограмових бомб на Костянтинівку за кілька хвилин: 6 поранених
Київ • УНН
Окупанти завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки, використавши ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.
Російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, 19 лютого, о 08:50, російська армія завдала 2 авіаудари по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по житловій забудові населеного пункту.
Внаслідок атаки поранення отримали 3 жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію
Через 7 хвилин зс рф, як повідомляється, здійснили ще 4 удари. Влучання відбулись по приватному сектору.
2 жительок віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку, перебуваючи за місцями мешкання. Їм надано медичну допомогу, стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий
Попередньо, ворог використав 6 "ФАБ-250" з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу й автомобілі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними ГУНП в області, одна людина загинула, троє зазнали поранень через російську агресію на Донеччині за минулу добу, зафіксовано 3 198 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 13 населених пунктів, пошкоджено 60 цивільних об’єктів, з них 49 житлових будинків:
- На Костянтинівку та околиці росіяни скинули 9 бомб «ФАБ-250» - вбили щонайменше одну людину, ще одну цивільну особу поранили. Руйнувань зазнали 17 приватних будинків, підприємство, 2 газопроводи, ЛЕП.
- У Покровську ворог уразив FPV-дроном цивільний автомобіль – поранено мирного жителя.
- По Іллінівці Краматорського району росія вдарила авіабомбою «ФАБ-250» - травмовано цивільну особу, пошкоджено 14 приватних будинків, автомобіль, газопровід.
- Внаслідок бомбових атак в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків і адмінбудівлю, в Катеринівці – три домогосподарства, у Марковому – 5 осель, у Новодмитрівці – заклад освіти.
- Мирноград окупанти атакували двома бомбами «ФАБ-250» - пошкодили багатоквартирний і приватний будинки.
- У Багатирі пошкоджено приватний будинок.