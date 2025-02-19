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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123901 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183393 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147753 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139151 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117514 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108106 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103005 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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росіяни скинули шість 250-кілограмових бомб на Костянтинівку за кілька хвилин: 6 поранених

росіяни скинули шість 250-кілограмових бомб на Костянтинівку за кілька хвилин: 6 поранених

Київ • УНН

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Окупанти завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки, використавши ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.

Російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 19 лютого, о 08:50, російська армія завдала 2 авіаудари по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по житловій забудові населеного пункту.

Внаслідок атаки поранення отримали 3 жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію

- вказали у прокуратурі.

Через 7 хвилин зс рф, як повідомляється, здійснили ще 4 удари. Влучання відбулись по приватному сектору.

2 жительок віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку, перебуваючи за місцями мешкання. Їм надано медичну допомогу, стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий

- повідомили у відомстві.

Попередньо, ворог використав 6 "ФАБ-250" з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу й автомобілі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними ГУНП в області, одна людина загинула, троє зазнали поранень через російську агресію на Донеччині за минулу добу, зафіксовано 3 198 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 13 населених пунктів, пошкоджено 60 цивільних об’єктів, з них 49 житлових будинків:

  • На Костянтинівку та околиці росіяни скинули 9 бомб «ФАБ-250» - вбили щонайменше одну людину, ще одну цивільну особу поранили. Руйнувань зазнали 17 приватних будинків, підприємство, 2 газопроводи, ЛЕП.
    • У Покровську ворог уразив FPV-дроном цивільний автомобіль – поранено мирного жителя.
      • По Іллінівці Краматорського району росія вдарила авіабомбою «ФАБ-250» - травмовано цивільну особу, пошкоджено 14 приватних будинків, автомобіль, газопровід.
        • Внаслідок бомбових атак в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків і адмінбудівлю, в Катеринівці – три домогосподарства, у Марковому – 5 осель, у Новодмитрівці – заклад освіти.
          • Мирноград окупанти атакували двома бомбами «ФАБ-250» - пошкодили багатоквартирний і приватний будинки.
            • У Багатирі пошкоджено приватний будинок.
              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Війна
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