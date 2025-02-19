росіяни скинули шість 250-кілограмових бомб на Костянтинівку за кілька хвилин: 6 поранених

Російські війська завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки у Донецькій області, використавши ФАБ-250, поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 19 лютого, о 08:50, російська армія завдала 2 авіаудари по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по житловій забудові населеного пункту.

Внаслідок атаки поранення отримали 3 жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію

Через 7 хвилин зс рф, як повідомляється, здійснили ще 4 удари. Влучання відбулись по приватному сектору.

2 жительок віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку, перебуваючи за місцями мешкання. Їм надано медичну допомогу, стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий