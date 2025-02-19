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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне сбросили шесть 250-килограммовых бомб на Константиновку за несколько минут: 6 раненых

россияне сбросили шесть 250-килограммовых бомб на Константиновку за несколько минут: 6 раненых

Киев  •  УНН

 • 110142 просмотра

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Оккупанты нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки, использовав ФАБ-250. В результате атаки ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.

Российские войска нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки в Донецкой области, использовав ФАБ-250, ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 19 февраля, в 08:50, российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке. Средства поражения попали в жилую застройку населенного пункта.

В результате атаки ранения получили 3 женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузию

- указали в прокуратуре.

Через 7 минут вс рф, как сообщается, нанесли еще 4 удара. Попадания произошли по частному сектору.

2 жительницы в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга, находясь по местам проживания. Им оказана медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое

- сообщили в ведомстве.

Предварительно, враг использовал 6 "ФАБ-250" с УМПК. В городе повреждены 4 многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода и автомобили.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ГУНП в области, один человек погиб, трое получили ранения из-за российской агрессии на Донетчине за прошедшие сутки, зафиксировано 3 198 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 13 населенных пунктов, повреждено 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов:

  • На Константиновку и окрестности россияне сбросили 9 бомб «ФАБ-250» - убили как минимум одного человека, еще одно гражданское лицо ранили. Разрушениям подверглись 17 частных домов, предприятие, 2 газопровода, ЛЭП.
    • В Покровске враг поразил FPV-дроном гражданский автомобиль – ранен мирный житель.
      • По Ильиновке Краматорского района россия ударила авиабомбой «ФАБ-250» - травмирован гражданский, повреждены 14 частных домов, автомобиль, газопровод.
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              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

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