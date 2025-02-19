россияне сбросили шесть 250-килограммовых бомб на Константиновку за несколько минут: 6 раненых
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки, использовав ФАБ-250. В результате атаки ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.
Российские войска нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки в Донецкой области, использовав ФАБ-250, ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 19 февраля, в 08:50, российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке. Средства поражения попали в жилую застройку населенного пункта.
В результате атаки ранения получили 3 женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузию
Через 7 минут вс рф, как сообщается, нанесли еще 4 удара. Попадания произошли по частному сектору.
2 жительницы в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга, находясь по местам проживания. Им оказана медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое
Предварительно, враг использовал 6 "ФАБ-250" с УМПК. В городе повреждены 4 многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода и автомобили.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным ГУНП в области, один человек погиб, трое получили ранения из-за российской агрессии на Донетчине за прошедшие сутки, зафиксировано 3 198 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 13 населенных пунктов, повреждено 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов:
- На Константиновку и окрестности россияне сбросили 9 бомб «ФАБ-250» - убили как минимум одного человека, еще одно гражданское лицо ранили. Разрушениям подверглись 17 частных домов, предприятие, 2 газопровода, ЛЭП.
- В Покровске враг поразил FPV-дроном гражданский автомобиль – ранен мирный житель.
- По Ильиновке Краматорского района россия ударила авиабомбой «ФАБ-250» - травмирован гражданский, повреждены 14 частных домов, автомобиль, газопровод.
- В результате бомбовых атак в Ивановке повреждены 16 частных домов и административное здание, в Екатериновке – три домохозяйства, в Марково – 5 жилищ, в Новодмитровке – учебное заведение.
- Мирноград оккупанты атаковали двумя бомбами «ФАБ-250» - повредили многоквартирный и частный дома.
- В Багатыре поврежден частный дом.