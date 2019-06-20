В ОБСЕ отреагировали на убийство журналиста Комарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Вадима Комарова и призвал власти как можно быстрее привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе ОБСЕ, передает УНН.
“Я глубоко потрясен смертью Вадима Комарова, на которого жестоко напали в прошлом месяце в Черкассах и которому нанесли серьезные травмы головы. Он был известным профессионалом в медиа сфере, который на протяжении многих лет сообщал о проблемах, имеющих общественное значение, в том числе выявление коррупции и злоупотребления властью”, — отметил Дезир.
Представитель ОБСЕ решительно осудил это нападение и призвал украинские органы власти завершить расследование как можно быстрее.
“К сожалению, после около полутора месяцев после нападения правоохранительные органы еще не установили преступников и не сообщили о прогрессе в расследовании. Насилие и нападения на журналистов неприемлемы и должны прекратиться”, — сказал Дезир.
Напомним, утром 4 мая в Черкассах произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестного тяжелые травмы получил местный журналист Вадим Комаров.
Долгое время после ряда сложных операций он находился в реанимации, а сегодня ночью умер.
Как сообщал УНН, дело журналиста Комарова переквалифицировали на умышленное убийство.
Кроме того, обнародован фоторобот вероятного нападавшего на журналиста Комарова.