В ОБСЄ відреагували на вбивство журналіста Комарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив співчуття у зв’язку зі смертю журналіста Вадима Комарова та закликав владу якнайшвидше притягнути винних до відповідальності. Про це йдеться у прес-релізі ОБСЄ, передає УНН.
“Я глибоко вражений смертю Вадима Комарова, на якого жорстоко напали минулого місяця в Черкасах і якому завдали серйозних травм голови. Він був відомим професіоналом у медіа сфері, який протягом багатьох років повідомляв про проблеми, що мають суспільне значення, у тому числі виявлення корупції та зловживання владою”, — зазначив Дезір.
Представник ОБСЄ рішуче засудив цей напад і закликав українські органи влади завершити розслідування якнайшвидше.
“На жаль, після близько півтора місяці після нападу правоохоронні органи ще не встановили злочинців і не повідомили про прогрес у розслідуванні. Насильство та напади на журналістів є неприйнятними і повинні припинитися”, — сказав Дезір.
Нагадаємо, вранці 4 травня у Черкасах стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомого важкі травми отримав місцевий журналіст Вадим Комаров.
Тривалий час після низки складних операцій він перебував в реанімації, а сьогодні вночі помер.
Як повідомляв УНН, справу журналіста Комарова перекваліфікували на умисне вбивство.
Крім того, оприлюднено фоторобот імовірного нападника на журналіста Комарова.