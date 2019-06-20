Справу журналіста Комарова перекваліфікували на умисне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Справу про побиття журналіста Вадима Комарова у Черкасах перекваліфіковано як умисне вбивство. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
З його слів, "слідчі вже перекваліфікували цю подію, визначивши її як умисне вбивство – за статтею 115 Кримінального кодексу України".
Допомагають черкаським правоохоронцям у розслідуванні злочину колеги з центрального відділення.
"Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження від моменту вчинення злочину поліцейські провели низку оглядів місця події. При їх проведенні слідчі вилучили речові докази, які можуть мати доказове значення. У кримінальному провадженні призначено комплекс судових експертиз, направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення", - додали у поліції.
Окрім того, поліцейські провели поквартирний обхід будинків, розташованих неподалік місця вчинення злочину. У межах цих заходів допитано понад 1320 осіб. Оперативники і слідчі встановили та відпрацювали відео з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих по маршруту руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Нагадаємо, вранці 4 травня у Черкасах стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомого важкі травми отримав місцевий журналіст Вадим Комаров. Тривалий час після низки складних операцій він перебував в реанімації, а сьогодні вночі помер.