Помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Цієї ночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у своєму Facebook, передає УНН.
“Убивство українського журналіста. Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми. Єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, — саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми”, — повідомив Томіленко.
Він заявив, що НСЖУ продовжує “вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів”.
Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні — Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому. Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).