Умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая

“Убийство украинского журналиста. Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы”, — сообщил Томиленко.

Он заявил, что НСЖУ продолжает “требовать реального, а не декларативного, защиты прав украинских журналистов”.

Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни — Надпильна в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии его прооперировали, он впал в кому. Уголовное производство по этому факту переквалифицировали по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).