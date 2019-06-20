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Умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая

Киев • УНН

 • 54357 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Этой ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своем Facebook, передает УНН.

Умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая

“Убийство украинского журналиста. Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы”, — сообщил Томиленко.

Он заявил, что НСЖУ продолжает “требовать реального, а не декларативного, защиты прав украинских журналистов”.

Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни — Надпильна в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии его прооперировали, он впал в кому. Уголовное производство по этому факту переквалифицировали по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

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