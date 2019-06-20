Дело журналиста Комарова переквалифицировали на умышленное убийство

По его словам, "следователи уже переквалифицировали это событие, определив его как умышленное убийство - по статье 115 Уголовного кодекса Украины".

Помогают черкасским правоохранителям в расследовании преступления коллеги из центрального отделения.

"В частности, в рамках расследования уголовного производства с момента совершения преступления полицейские провели ряд осмотров места происшествия. При их проведении следователи изъяли вещественные доказательства, которые могут иметь доказательственное значение. В уголовном производстве назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление", - добавили в полиции.

Кроме того, полицейские провели поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления. В рамках этих мероприятий допрошены более 1320 человек. Оперативники и следователи установили и отработали видео с более чем 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего. Часть видео изъята и приобщена к материалам уголовного производства.

Напомним, утром 4 мая в Черкассах произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестного тяжелые травмы получил местный журналист Вадим Комаров. Долгое время после ряда сложных операций он находился в реанимации, а сегодня ночью умер.