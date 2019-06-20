Оприлюднено фоторобот імовірного нападника на журналіста Комарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Слідчі поліції дозволили оприлюднити фоторобот імовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер у ніч на четвер після побиття 4 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За інформацією слідчих, це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса.
Повідомляється, що у день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок.
"Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив очільник Нацполіції.
Нагадаємо, справу журналіста Комарова перекваліфікували на умисне вбивство.