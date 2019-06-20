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Обнародован фоторобот вероятного нападавшего на журналиста Комарова

Киев • УНН

 • 12897 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Следователи полиции разрешили обнародовать фоторобот вероятного нападавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова, который умер в ночь на четверг после избиения 4 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Обнародован фоторобот вероятного нападавшего на журналиста Комарова

По информации следователей, это мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая.

Сообщается, что в день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе мужчина делает достаточно широкий шаг.

"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации вероятного нападавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, дело журналиста Комарова переквалифицировали на умышленное убийство.

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