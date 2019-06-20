Обнародован фоторобот вероятного нападавшего на журналиста Комарова

По информации следователей, это мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая.

Сообщается, что в день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе мужчина делает достаточно широкий шаг.

"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации вероятного нападавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, дело журналиста Комарова переквалифицировали на умышленное убийство.