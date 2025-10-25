В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы переведут стрелки часов на один час назад. Переход на "зимнее время" позволит спать дольше, пишет УНН.

Детали

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 25 на 26 октября 2025 года в 4:00 утра: стрелки часов нужно перевести на один час назад - то есть с 4:00 на 3:00. При этом компьютеры, смартфоны и смарт-часы изменят время автоматически, а старые мобильные телефоны и механические часы придется перевести вручную.

Справка

"Зимнее время" считается астрономически естественным, то есть именно такое время соответствует реальному положению Солнца. После перевода часов утро будет наступать раньше, темнеть тоже будет раньше, а суточный ритм большинства людей станет ближе к биологическому.

Первые попытки перевода часов появились еще в 1908 году в Великобритании с целью экономии угля. В Украине этот принцип ввели в 1981 году, а с 1996 действует нынешняя система переходов в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое устанавливает два перехода ежегодно - на летнее и зимнее время, чтобы рациональнее использовать световой день в разное время года.

В то же время вопрос отмены переходов неоднократно обсуждался в Верховной Раде. Так, в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на "летнее время". Поэтому в конце октября украинцы должны были в последний раз перевести стрелки на "зимнее время" и дальше уже перевода на "летнее время" не должно было быть.

После отклонения блокирующих постановлений для его подписания, закон все-таки был отправлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, но до сих пор не подписан.

Напомним

