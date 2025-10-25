В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время

$41.900.00
48.550.00
ukenru
25 октября, 11:59 • 13179 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 23934 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 22393 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32442 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 21648 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19089 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32881 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49070 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37871 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38841 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
84%
743мм
Популярные новости
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 22725 просмотра
В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища25 октября, 10:05 • 9502 просмотра
Как восстановить утраченные документы о праве собственности - разъяснение Минюста25 октября, 10:55 • 6856 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 12705 просмотра
Во львовском вузе во время тематической дискуссии подрались две группы студентов14:04 • 6652 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 22760 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32453 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 38627 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 60415 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 55290 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Камала Харрис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Покровск
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 12738 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 19406 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 21187 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 23068 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 26090 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Truth Social

В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время

Киев • УНН

 • 596 просмотра

26 октября в 4:00 Украина перейдет на зимнее время, переведя часы на час назад. Соответствующее постановление Кабмина действует с 1996 года, несмотря на попытки отменить переход.

В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы переведут стрелки часов на один час назад. Переход на "зимнее время" позволит спать дольше, пишет УНН.

Детали

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 25 на 26 октября 2025 года в 4:00 утра: стрелки часов нужно перевести на один час назад - то есть с 4:00 на 3:00. При этом компьютеры, смартфоны и смарт-часы изменят время автоматически, а старые мобильные телефоны и механические часы придется перевести вручную.

Справка

"Зимнее время" считается астрономически естественным, то есть именно такое время соответствует реальному положению Солнца. После перевода часов утро будет наступать раньше, темнеть тоже будет раньше, а суточный ритм большинства людей станет ближе к биологическому.

Первые попытки перевода часов появились еще в 1908 году в Великобритании с целью экономии угля. В Украине этот принцип ввели в 1981 году, а с 1996 действует нынешняя система переходов в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое устанавливает два перехода ежегодно - на летнее и зимнее время, чтобы рациональнее использовать световой день в разное время года.

В то же время вопрос отмены переходов неоднократно обсуждался в Верховной Раде. Так, в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на "летнее время". Поэтому в конце октября украинцы должны были в последний раз перевести стрелки на "зимнее время" и дальше уже перевода на "летнее время" не должно было быть.

После отклонения блокирующих постановлений для его подписания, закон все-таки был отправлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, но до сих пор не подписан.

Напомним

Анализ данных 168 870 пациентов опроверг предыдущие предположения о влиянии изменения часов на частоту острых инфарктов и результаты лечения.

В ЕС могут отменить перевод часов: что известно о решении20.03.25, 12:29 • 110313 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Верховная Рада
Украина