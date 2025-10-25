В ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час

$41.900.00
25 жовтня, 11:59
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55
У бєлгородській області заявили про ураження греблі водосховища25 жовтня, 10:05
Як відновити втрачені документи про право власності - роз'яснення Мін'юсту25 жовтня, 10:55
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
У львівському ВНЗ під час тематичної дискусії побилися дві групи студентів14:04
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Покровськ
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Fox News
Truth Social

В ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час

Київ • УНН

 • 640 перегляди

26 жовтня о 4:00 Україна перейде на зимовий час, перевівши годинники на годину назад. Відповідна постанова Кабміну діє з 1996 року, попри спроби скасувати перехід.

В ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час

У ніч проти неділі, 26 жовтня 2025 року, українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад. Перехід на "зимовий час" дозволить спати довше, пише УНН.

Деталі

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи на неділю - з 25 на 26 жовтня 2025 року о 4:00 ранку: стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад - тобто з 4:00 на 3:00. При цьому комп’ютери, смартфони та смарт-годинники змінять час автоматично, а старі мобільні телефони та механічні годинники доведеться перевести вручну.

Довідково

"Зимовий час" вважається астрономічно природним, тобто саме такий час відповідає реальному положенню Сонця. Після переведення годинників ранок наставатиме раніше, темнітиме теж раніше, а добовий ритм більшості людей стане ближчим до біологічного.

Перші спроби переведення годинників з’явилися ще у 1908 році у Великій Британії з метою економії вугілля. В Україні цей принцип запровадили в 1981 році, а з 1996 діє нинішня система переходів відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, яка встановлює два переходи щороку - на літній і зимовий час, аби раціональніше використовувати світловий день в різні пори року.

Водночас питання скасування переходів неодноразово обговорювалося у Верховній Раді. Так, у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування переходу на "літній час". Тож наприкінці жовтня українці мали востаннє перевести стрілки на "зимовий час" і далі вже переведення на "літній час" мало не бути.

Після відхилення блокуючих постанов для його підписання, закон все-таки був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, але досі не підписаний.

Нагадаємо

Аналіз даних 168 870 пацієнтів спростував попередні припущення про вплив зміни годинників на частоту гострих інфарктів та результати лікування.

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення20.03.25, 12:29

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Верховна Рада України
Україна