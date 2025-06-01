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В немецком правительстве считают, что ЕС должен вернуться к вопросу использования замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Торстен Фрай заявил, что ЕС должен вернуться к вопросу использования замороженных активов рф для финансирования Украины. Германия может стать более открытой к аресту активов на 200 млрд евро.

В немецком правительстве считают, что ЕС должен вернуться к вопросу использования замороженных активов рф

Глава канцелярии федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай заявил, что Европейский Союз должен вернуться к вопросу о том, как замороженные российские активы на сотни миллиардов евро могут быть использованы для финансирования Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью высокопоставленного чиновника воскресному изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает УНН.

Мы должны рассмотреть вопрос российских государственных средств гораздо внимательнее, чем мы это делали раньше. Мы не должны позволить России выйти сухой из воды в той игре, в которую она играет со всеми нами

- сказал Торстен Фрай.

Как пишет Bloomberg, комментарии Фрая свидетельствуют о том, что Германия под руководством нового канцлера Фридриха Мерца может стать более открытой к идее ареста российских государственных активов на сумму около 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов), которые ЕС заморозил после вторжения президента Владимира Путина в 2022 году. Хотя ЕС уже использует прибыли, которые они генерируют, страны, включая Германию и Францию, ранее скептически относились к аресту самих активов, опасаясь, что это может навредить евро.

Отмечается, что Фрей признал возможные компромиссы, заявив, что он уважает контраргументы и это вопрос взвешивания всех "за" и "против".

"Если мы хотим достичь прекращения огня мирным путем, то наши возможности ограничены… Именно поэтому я очень за то, чтобы использовать инструменты, которые есть в нашем распоряжении", - подчеркнул глава Канцелярии.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и страны G7 используют проценты от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

Украина усилит оборону за счет сверхприбылей рф: Великобритания согласовала использование замороженных средств27.05.25, 12:00 • 2202 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Франция
Германия
Украина
Brent Oil
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