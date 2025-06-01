В німецькому уряді вважають, що ЄС повинен повернутися до питання використання заморожених активів рф

Очільник Канцелярії федерального канцлера ФРН Торстен Фрай заявив, що Європейський Союз повинен повернутися до питання про те, як заморожені російські активи на сотні мільярдів євро можуть бути використані для фінансування України. Про це інформує Bloomberg з посиланням на інтерв'ю високопосадовця недільному виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передає УНН.

Ми повинні розглянути питання російських державних коштів набагато уважніше, ніж ми це робили раніше. Ми не повинні дозволити Росії вийти сухою з води в тій грі, в яку вона грає з усіма нами - сказав Торстен Фрай.

Як пише Bloomberg, коментарі Фрая свідчать про те, що Німеччина під керівництвом нового канцлера Фрідріха Мерца може стати більш відкритою до ідеї арешту російських державних активів на суму близько 200 мільярдів євро (227 мільярдів доларів), які ЄС заморозив після вторгнення президента Володимира Путіна у 2022 році. Хоча ЄС вже використовує прибутки, які вони генерують, країни, включаючи Німеччину і Францію, раніше скептично ставилися до арешту самих активів, побоюючись, що це може зашкодити євро.

Зазначається, що Фрей визнав можливі компроміси, заявивши, що він поважає контраргументи і це питання зважування всіх "за" і "проти".

"Якщо ми хочемо досягти припинення вогню мирним шляхом, то наші можливості обмежені… Саме тому я дуже за те, щоб використовувати інструменти, які є в нашому розпорядженні", - наголосив очільник Канцелярії.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та країни G7 використовують відсотки від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

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