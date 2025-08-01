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В Москве нашли тело актера Максима Глотова – уроженца Одессы, который поддерживал политику России

Киев • УНН

 • 3644 просмотра

60-летнего актера Максима Глотова, уроженца Одессы, обнаружили мертвым в его московской квартире 1 августа. Он перестал выходить на связь за несколько дней до этого.

В Москве нашли тело актера Максима Глотова – уроженца Одессы, который поддерживал политику России

Одиозный 60-летний актер был найден мертвым в собственной квартире, спустя неделю после исчезновения. Вероятно, он умер в одиночестве.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В столице россии 1 августа нашли мертвым 60-летнего актера Максима Глотова, который за несколько дней до того перестал выходить на связь с людьми, которые его знали. Признаков насильственной смерти не обнаружено, но окончательную причину установит экспертиза.

Справка

Уроженец Одессы стал популярным благодаря ролям в сериалах "Раневская" и "Склифосовский". Актер попал в базу "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном Крыму; уроженец Одессы стал популярным благодаря ролям в сериалах "Раневская", "Содержанки" и "Склифосовский". Он активно поддерживал действия властей рф, попал в базу "Миротворца". В последние годы жизни Глотов не имел успеха как востребованный актер, хотя в предыдущие годы он достиг спроса, получив более 100 ролей в различных фильмах и сериалах. Он также играл в театрах Одессы, Казани, Саратова и Москвы.

Актер якобы был в оккупированном Крыму в июне 2025 года. После возвращения в Москву исчез. Тело актера обнаружили только сегодня.

Напомним

Юлия Лозанова, коллаборантка, выступавшая в поддержку российских оккупантов на телевидении, была заочно приговорена в Украине к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм и оправдание российской агрессии.

Таисию Повалий заочно будут судить в Украине за коллаборационизм06.02.25, 17:27 • 30967 просмотров

Игорь Тележников

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