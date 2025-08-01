Одіозного 60-річного актора виявили мертвим у власній квартирі, через тиждень після зникнення. Ймовірно він помер на самоті.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У столиці росії 1-го серпня знайшли мертвим 60-річного актора Максима Глотова, який за кілька днів до того, перестав виходити на зв'язок із людьми, які його знали. Ознак насильницької смерті невиявлено, але остаточну причину встановить експертиза.

Довідково

Уродженець Одеси уродженець Одеси став популярним завдяки ролям у серіалах "Раневська" і "Скліфосовський". Актор потрапив до бази "Миротворця" через гастролі в окупованому Криму; уродженець Одеси став популярним завдяки ролям у серіалах "Раневська", "Утриманки" і "Скліфосовський". Він активно підтримував дії влади рф, потрапив до бази "Миротворця". У останні роки життя Глотов не мав успіху, як затребуваний актор, хоча у попередні роки він досяг попиту, отримавши понад 100 ролей різних фільмах і серіалах. Він також грав у театрах Одеси, казані, саратова і москви.



Актор начебто був у окупованому у Криму в червні 2025 року. Після повернення до москви зник. Тіло актора виявили лище сьогодні.

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