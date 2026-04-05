В москве горела крыша старейшего военного училища рф - там учились Сырский, Наев и Хомчак

Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 30054 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 47026 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 80253 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 71988 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 71336 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 45624 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 87645 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 35088 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 68313 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
Компания Planet Labs на неопределенный срок скроет спутниковые снимки войны в Иране5 апреля, 04:40 • 19660 просмотра
Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов5 апреля, 05:02 • 31863 просмотра
Белый дом внезапно ограничил доступ прессы к Трампу из-за слухов о болезни5 апреля, 06:40 • 7092 просмотра
Западные союзники просят Украину прекратить атаки на российские НПЗ - Буданов09:04 • 6906 просмотра
Связанная с Ираном группировка "Ашаб аль-Ямин" взяла на себя ответственность за теракты в Европе - FT11:27 • 26508 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 47026 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 71336 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 87645 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 68313 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 69693 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 29194 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 32183 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 44271 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 58751 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 54790 просмотра
В москве горела крыша старейшего военного училища рф - там учились Сырский, Наев и Хомчак

Киев • УНН

 • 2132 просмотра

В Москве произошел пожар в высшем командном училище площадью 200 квадратных метров. Одними из известных выпускников этого училища являются два главкома Вооруженных Сил Украины: Руслан Хомчак и Александр Сырский.

В воскресенье, 5 апреля, в москве загорелась крыша высшего общевойскового командного училища. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

В сети появились соответствующие кадры. В настоящее время причины появления огня неизвестны. Пожару присвоен повышенный уровень опасности, его площадь составила около 200 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали.

О погибших и пострадавших неизвестно.

московское высшее общевойсковое командное училище расположено на улице головачева, 2, в районе люблино на западе российской столицы. Данное учебное заведение существует с 1917 года и считается старейшим военным учебным заведением бывшего СССР, а затем - и российской федерации.

Одними из известных выпускников этого училища являются два главнокомандующих Вооруженными Силами Украины: Руслан Хомчак (2020-2021 гг.) и Александр Сырский (с 2024 года). К тому же, Сырский сам является уроженцем владимирской области россии, тогда как Хомчак родом из Львова.

Хомчак окончил училище в 1988 году, а Сырский учился там с 1982 по 1986 годы.

Также в училище учился и будущий командующий Объединенных сил ВСУ (2020-2024 гг.), заместитель начальника Генштаба ВСУ (2017 год) Сергей Наев - он выпустился в 1991 году.

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора, в частности по нефтеперерабатывающему заводу, порту и складу авиационной техники. В Генштабе отметили, что НПЗ имеет стратегическое значение, обеспечивая топливом как гражданский сектор, так и российскую армию.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский