В москве горела крыша старейшего военного училища рф - там учились Сырский, Наев и Хомчак
В Москве произошел пожар в высшем командном училище площадью 200 квадратных метров. Одними из известных выпускников этого училища являются два главкома Вооруженных Сил Украины: Руслан Хомчак и Александр Сырский.
В воскресенье, 5 апреля, в москве загорелась крыша высшего общевойскового командного училища. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.
В сети появились соответствующие кадры. В настоящее время причины появления огня неизвестны. Пожару присвоен повышенный уровень опасности, его площадь составила около 200 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали.
О погибших и пострадавших неизвестно.
московское высшее общевойсковое командное училище расположено на улице головачева, 2, в районе люблино на западе российской столицы. Данное учебное заведение существует с 1917 года и считается старейшим военным учебным заведением бывшего СССР, а затем - и российской федерации.
Одними из известных выпускников этого училища являются два главнокомандующих Вооруженными Силами Украины: Руслан Хомчак (2020-2021 гг.) и Александр Сырский (с 2024 года). К тому же, Сырский сам является уроженцем владимирской области россии, тогда как Хомчак родом из Львова.
Хомчак окончил училище в 1988 году, а Сырский учился там с 1982 по 1986 годы.
Также в училище учился и будущий командующий Объединенных сил ВСУ (2020-2024 гг.), заместитель начальника Генштаба ВСУ (2017 год) Сергей Наев - он выпустился в 1991 году.
В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора, в частности по нефтеперерабатывающему заводу, порту и складу авиационной техники. В Генштабе отметили, что НПЗ имеет стратегическое значение, обеспечивая топливом как гражданский сектор, так и российскую армию.