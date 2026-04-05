Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 31076 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 47649 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 80940 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 72375 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 71769 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 45768 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 87881 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 35141 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 68518 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
У москві горів дах найстарішого військового училища рф - там вчились Сирський, Наєв і Хомчак

Київ • УНН

 • 2300 перегляди

У москві сталась пожежа у вищому командному училищі площею 200 квадратних метрів. Одними з відомих випускників цього училища є два головкоми Збройних Сил України: Руслан Хомчак і Олександр Сирський.

У неділю, 5 квітня, в москві загорівся дах вищого загальновійськового командного училища. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

У мережі з’явились відповідні кадри. Наразі причини появи вогню невідомі. Пожежі присвоєно підвищений рівень небезпеки, її площа становила близько 200 квадратних метрів. Людей з будівлі евакуювали.

Про загиблих і постраждалих невідомо.

Додатково

московське вище загальновійськове командне училище розташоване на вулиці головачова, 2, у районі любліно на заході російської столиці. Даний навчальний заклад існує з 1917 року і вважається найстарішим військовим навчальним закладом колишнього СРСР, а згодом - і російської федерації.

Одними з відомих випускників цього училища є два головнокомандувачі Збройних Сил України: Руслан Хомчак (2020-2021 рр.) і Олександр Сирський (з 2024 року). До того ж, Сирський сам є уродженцем владімірської області росії, тоді як Хомчак родом зі Львова.

Хомчак закінчив училище в 1988 році, а Сирський навчався там з 1982 по 1986 роки.

Також в училищі навчався і майбутній командувач Об'єднаних сил ЗСУ (2020-2024 рр), заступник начальника Генштабу ЗСУ (2017 рік) Сергій Наєв - він випустився в 1991 році.

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора, зокрема по нафтопереробному заводу, порту та складу авіаційної техніки. У Генштабі зазначили, що НПЗ має стратегічне значення, забезпечуючи пальним як цивільний сектор, так і російську армію.

