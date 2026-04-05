У москві горів дах найстарішого військового училища рф - там вчились Сирський, Наєв і Хомчак

У неділю, 5 квітня, в москві загорівся дах вищого загальновійськового командного училища. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

У мережі з’явились відповідні кадри. Наразі причини появи вогню невідомі. Пожежі присвоєно підвищений рівень небезпеки, її площа становила близько 200 квадратних метрів. Людей з будівлі евакуювали.

Про загиблих і постраждалих невідомо.

московське вище загальновійськове командне училище розташоване на вулиці головачова, 2, у районі любліно на заході російської столиці. Даний навчальний заклад існує з 1917 року і вважається найстарішим військовим навчальним закладом колишнього СРСР, а згодом - і російської федерації.

Одними з відомих випускників цього училища є два головнокомандувачі Збройних Сил України: Руслан Хомчак (2020-2021 рр.) і Олександр Сирський (з 2024 року). До того ж, Сирський сам є уродженцем владімірської області росії, тоді як Хомчак родом зі Львова.

Хомчак закінчив училище в 1988 році, а Сирський навчався там з 1982 по 1986 роки.

Також в училищі навчався і майбутній командувач Об'єднаних сил ЗСУ (2020-2024 рр), заступник начальника Генштабу ЗСУ (2017 рік) Сергій Наєв - він випустився в 1991 році.

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора, зокрема по нафтопереробному заводу, порту та складу авіаційної техніки. У Генштабі зазначили, що НПЗ має стратегічне значення, забезпечуючи пальним як цивільний сектор, так і російську армію.