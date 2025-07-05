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В Молдову за 13 тысяч долларов: в столице полицейские задержали незаконного "турагента"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Киеве задержали 25-летнего мужчину, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных в Молдову. Он обещал беспрепятственный проезд через блокпосты и границу за 13 тысяч долларов.

В Молдову за 13 тысяч долларов: в столице полицейские задержали незаконного "турагента"

Оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Киева разоблачили в противоправной деятельности 25-летнего столичного жителя, который решил зарабатывать на переправке мужчин за границу. За это хотел получить 13 тысяч долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в г. Киеве.

Беспрепятственно переправить военнообязанного мужчину в Молдову обещал делец в Киеве. За это хотел получить 13 тысяч долларов. Его задержали и объявили о подозрении

- говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации задуманного он разработал детальный план: маршрут "тура", цену, а также алгоритм сотрудничества с клиентом.

По замыслу дельца маршрут незаконного путешествия пролегал от Киева до села в Одесской области, а оттуда через границу в Республику Молдова. При этом делец уверял, что при выезде за границу у мужчин не возникнет никаких проблем, поскольку его сообщники якобы обеспечат беспрепятственный проезд мимо блокпостов и организуют беспроблемный переход границы

- сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, за услугу он запросил 13 тысяч долларов. Часть суммы - 6 тысяч долларов - злоумышленник требовал в качестве предоплаты, аргументируя это "гарантией серьезности намерений".

Планы криминального "турагента" разрушились в момент получения аванса.

Оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи Печерского управления полиции задержали фигуранта с поличным.

Следователи полиции вручили 25-летнему дельцу подозрение по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Желание заработать теперь может обернуться злоумышленнику тюремным заключением сроком до 9 лет.

Напомним

Депутат Волынского областного совета подозревается в организации схемы незаконной переправки мужчин за границу. Он способствовал оформлению "волонтерских" документов для военнообязанных, а в преступную группу входили помощники суда и руководители благотворительных фондов.

В Одесской области ГБР разоблачило правоохранителя, который вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову21.06.25, 01:09 • 5767 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Одесская область
Украина
Молдова
Киев
Tesla
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