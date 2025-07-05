В Молдову за 13 тысяч долларов: в столице полицейские задержали незаконного "турагента"
Киев • УНН
В Киеве задержали 25-летнего мужчину, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных в Молдову. Он обещал беспрепятственный проезд через блокпосты и границу за 13 тысяч долларов.
Оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Киева разоблачили в противоправной деятельности 25-летнего столичного жителя, который решил зарабатывать на переправке мужчин за границу. За это хотел получить 13 тысяч долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в г. Киеве.
Беспрепятственно переправить военнообязанного мужчину в Молдову обещал делец в Киеве. За это хотел получить 13 тысяч долларов. Его задержали и объявили о подозрении
Отмечается, что для реализации задуманного он разработал детальный план: маршрут "тура", цену, а также алгоритм сотрудничества с клиентом.
По замыслу дельца маршрут незаконного путешествия пролегал от Киева до села в Одесской области, а оттуда через границу в Республику Молдова. При этом делец уверял, что при выезде за границу у мужчин не возникнет никаких проблем, поскольку его сообщники якобы обеспечат беспрепятственный проезд мимо блокпостов и организуют беспроблемный переход границы
По словам правоохранителей, за услугу он запросил 13 тысяч долларов. Часть суммы - 6 тысяч долларов - злоумышленник требовал в качестве предоплаты, аргументируя это "гарантией серьезности намерений".
Планы криминального "турагента" разрушились в момент получения аванса.
Оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи Печерского управления полиции задержали фигуранта с поличным.
Следователи полиции вручили 25-летнему дельцу подозрение по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Желание заработать теперь может обернуться злоумышленнику тюремным заключением сроком до 9 лет.
Напомним
Депутат Волынского областного совета подозревается в организации схемы незаконной переправки мужчин за границу. Он способствовал оформлению "волонтерских" документов для военнообязанных, а в преступную группу входили помощники суда и руководители благотворительных фондов.
В Одесской области ГБР разоблачило правоохранителя, который вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову21.06.25, 01:09 • 5767 просмотров