До Молдови за 13 тисяч доларів: у столиці поліцейські затримали незаконного "турагента"

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва на протиправній діяльності викрили 25-річного столичного мешканця, який вирішив заробляти на переправленні чоловіків за кордон. За це хотів отримати 13 тисяч доларів. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у м. Києві.

Безперешкодно переправити військовозобов’язаного чоловіка до Молдови обіцяв ділок у Києві. За це хотів отримати 13 тисяч доларів. Його затримали та оголосили про підозру - йдеться у дописі.

Зазначається, що для реалізації задуманого він розробив детальний план: маршрут "туру", ціну, а також алгоритм співпраці з клієнтом.

За задумом ділка маршрут незаконної подорожі пролягав від Києва до села в Одеській області, а звідти через кордон до Республіки Молдова. При цьому ділок запевняв, що під час виїзду за кордон у чоловіків не виникне жодних проблем, оскільки його спільники нібито забезпечать безперешкодний проїзд повз блокпости та організують безпроблемний перехід кордону - повідомили в поліції.

За словами правоохоронців, за послугу забажав 13 тисяч доларів. Частину суми - 6 тисяч доларів - зловмисник вимагав як передоплату, аргументуючи це "гарантією серйозності намірів".

Плани кримінального "турагента" зруйнувалися в момент отримання авансу.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Печерського управління поліції затримали фігуранта на гарячому.

Слідчі поліції вручили 25-річному ділку підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Бажання заробити тепер може обернутися зловмиснику тюремним ув’язненням строком до 9 років.

Нагадаємо

Депутат Волинської обласної ради підозрюється в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Він сприяв оформленню "волонтерських" документів для військовозобов'язаних, а до злочинної групи входили помічники суду та керівники благодійних фондів.

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