До Молдови за 13 тисяч доларів: у столиці поліцейські затримали незаконного "турагента"
Київ • УНН
У Києві затримали 25-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Він обіцяв безперешкодний проїзд через блокпости та кордон за 13 тисяч доларів.
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва на протиправній діяльності викрили 25-річного столичного мешканця, який вирішив заробляти на переправленні чоловіків за кордон. За це хотів отримати 13 тисяч доларів. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у м. Києві.
Безперешкодно переправити військовозобов’язаного чоловіка до Молдови обіцяв ділок у Києві. За це хотів отримати 13 тисяч доларів. Його затримали та оголосили про підозру
Зазначається, що для реалізації задуманого він розробив детальний план: маршрут "туру", ціну, а також алгоритм співпраці з клієнтом.
За задумом ділка маршрут незаконної подорожі пролягав від Києва до села в Одеській області, а звідти через кордон до Республіки Молдова. При цьому ділок запевняв, що під час виїзду за кордон у чоловіків не виникне жодних проблем, оскільки його спільники нібито забезпечать безперешкодний проїзд повз блокпости та організують безпроблемний перехід кордону
За словами правоохоронців, за послугу забажав 13 тисяч доларів. Частину суми - 6 тисяч доларів - зловмисник вимагав як передоплату, аргументуючи це "гарантією серйозності намірів".
Плани кримінального "турагента" зруйнувалися в момент отримання авансу.
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Печерського управління поліції затримали фігуранта на гарячому.
Слідчі поліції вручили 25-річному ділку підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Бажання заробити тепер може обернутися зловмиснику тюремним ув’язненням строком до 9 років.
Нагадаємо
Депутат Волинської обласної ради підозрюється в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Він сприяв оформленню "волонтерських" документів для військовозобов'язаних, а до злочинної групи входили помічники суду та керівники благодійних фондів.
На Одещині ДБР викрило правоохоронця, який разом з матір'ю переправляв ухилянтів до Молдови21.06.25, 01:09 • 5768 переглядiв