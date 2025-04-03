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В Минобороны рассказали, какие военные специальности чаще всего выбирают в центрах рекрутинга

Киев • УНН

 • 9204 просмотра

Чаще всего добровольцы выбирают специальности, связанные с БПЛА, вождением и стрелковым делом. Также популярны штабные, артиллерийские, медицинские должности и связь.

В Минобороны рассказали, какие военные специальности чаще всего выбирают в центрах рекрутинга

Добровольцы, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины через центры рекрутинга, чаще всего выбирают те специальности, которые связаны с БпЛА. Также популярностью пользуются должности водителей и стрелков, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Минобороны проанализировало военные специальности, которые выбрали добровольцы, обратившиеся в центры рекрутинга ВСУ. С момента функционирования первого центра в феврале 2024 года, наибольшим спросом пользовались специальности, связанные с БпЛА. 16% от всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны, решили выбрать именно это направление.

Далее идут водители (15%) и стрелковые специальности (14%). 9% претендентов получили штабные должности. По 6% – артиллерия и связь. В данном случае речь идет и о киберсвязи.

Еще 5% кандидатов, оформивших документы через центры рекрутинга, выбрали медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи).

В общем, перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга

- сообщили в Минобороны.

В министерстве напомнили, что в Украине работает 49 рекрутинговых центров ВСУ, в том числе один онлайн-центр. Большинство из них расположены в помещениях ЦНАПов. Все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.

В Минобороны также предупредили, что на территории рекрутинговых центров группам оповещения запрещено проводить мобилизационные мероприятия и раздавать повестки.

Дополнение

В Минобороны сообщили, что 21% из всех, кто обратился в Центры рекрутинга - женщины. Наибольшее количество кандидаток из Хмельницкой, Черновицкой области и Винницкой областей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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