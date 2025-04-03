В Міноборони розповіли, які військові спеціальності найчастіше обирають у центрах рекрутингу
Київ • УНН
Найчастіше добровольці обирають спеціальності, пов’язані з БпЛА, водінням та стрілецькою справою. Також популярні штабні, артилерійські, медичні посади та зв’язок.
Добровольці, які приєдналися до Збройних сил України через центри рекрутингу, найчастіше обирають ті спеціальності, які пов’язані з БпЛА. Також популярністю користуються посаді водіїв та стрільців, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Міноборони проаналізувало військові спеціальності, які обрали добровольці, що звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ. З моменту функціонування першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок.
Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%). 9% претендентів отримали штабні посади. По 6% – артилерія та зв’язок. В даному випадку йдеться і про кіберзв’язок.
Ще 5% кандидатів, які оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі).
Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу
В міністерстві нагадали, що в Україні працює 49 рекрутингових центрів ЗСУ, зокрема один онлайн-центр. Більшість з них розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Всі бажаючі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.
В Міноборони також попередили, що на території рекрутингових центрів групам оповіщення заборонено проводити мобілізаційні заходи та роздавати повістки.
Доповнення
В Міноборони повідомили, що 21% з-поміж усіх, хто звернувся у Центри рекрутингу - жінки. Найбільша кількість кандидаток з Хмельницької, Чернівецької області та Вінницької областей.