В Минфине начали подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Как сообщили в ведомстве, речь идет о ключевом среднесрочном документе, который станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что процесс осуществляется в соответствии с картой бюджетного процесса в 2026 году, которая определяет последовательность шагов и предельные сроки принятия бюджетных решений.

Министерство финансов уже подготовило и направило письмо главным распорядителям средств (ГРК) государственного бюджета относительно подготовки проекта Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. От ГРК будет получена информация, необходимая для определения базового объема расходов и расчета среднесрочных бюджетных показателей.

В соответствии с картой бюджетного процесса, в начале марта 2026 года Минфин проработает ключевые макроэкономические и социальные параметры на 2027–2029 годы, в частности макроэкономический прогноз, показатели экономического развития, прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада. Также будут учитываться прогнозные показатели доходов бюджета, параметры фискальной политики, предельные объемы расходов и предоставления государственных гарантий - говорится в сообщении.

В течение апреля-мая 2026 года предусмотрено получение и обработка бюджетных предложений главных распорядителей средств государственного бюджета, проведение согласительных совещаний и уточнение среднесрочных бюджетных показателей. К середине мая проект Бюджетной декларации на 2027-2029 годы будет подан на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а к началу июня – внесен в Верховную Раду.

Карта бюджетного процесса также определяет дальнейшие этапы подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год – от доведения в июле 2026 года предельных показателей расходов до главных распорядителей средств и формирования бюджетных запросов до представления Правительством проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год в Верховную Раду Украины до 15 сентября, резюмировали в ведомстве.

