В Минфине начали подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
В Минфине начали подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

Киев • УНН

Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Этот документ станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год.

В Минфине начали подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Как сообщили в ведомстве, речь идет о ключевом среднесрочном документе, который станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что процесс осуществляется в соответствии с картой бюджетного процесса в 2026 году, которая определяет последовательность шагов и предельные сроки принятия бюджетных решений.

Министерство финансов уже подготовило и направило письмо главным распорядителям средств (ГРК) государственного бюджета относительно подготовки проекта Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. От ГРК будет получена информация, необходимая для определения базового объема расходов и расчета среднесрочных бюджетных показателей.

В соответствии с картой бюджетного процесса, в начале марта 2026 года Минфин проработает ключевые макроэкономические и социальные параметры на 2027–2029 годы, в частности макроэкономический прогноз, показатели экономического развития, прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада. Также будут учитываться прогнозные показатели доходов бюджета, параметры фискальной политики, предельные объемы расходов и предоставления государственных гарантий 

- говорится в сообщении.

В течение апреля-мая 2026 года предусмотрено получение и обработка бюджетных предложений главных распорядителей средств государственного бюджета, проведение согласительных совещаний и уточнение среднесрочных бюджетных показателей. К середине мая проект Бюджетной декларации на 2027-2029 годы будет подан на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а к началу июня – внесен в Верховную Раду.

Карта бюджетного процесса также определяет дальнейшие этапы подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год – от доведения в июле 2026 года предельных показателей расходов до главных распорядителей средств и формирования бюджетных запросов до представления Правительством проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год в Верховную Раду Украины до 15 сентября, резюмировали в ведомстве.

