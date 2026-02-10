У Мінфіні розпочали підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
13:08 • 3956 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 9818 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 8574 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 13197 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14647 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25681 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34469 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30618 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27849 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23278 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.4м/с
61%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 12245 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 16738 перегляди
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 6610 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 16558 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 10196 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 2444 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 13210 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 10255 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 33849 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 41945 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Оксана Маркарова
Руслан Кравченко
Володимир Омелян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17257 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 18947 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 19034 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45224 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47158 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення

У Мінфіні розпочали підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Міністерство фінансів України розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Цей документ стане основою для формування проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік.

У Мінфіні розпочали підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки

Міністерство фінансів України розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Як повідомили у відомстві, йдеться про ключовий середньостроковий документ, який стане підґрунтям для формування проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік, передає УНН.

Деталі

У відомстві наголосили, що процес здійснюється відповідно до карти бюджетного процесу у 2026 році, яка визначає послідовність кроків та граничні строки ухвалення бюджетних рішень.

Міністерство фінансів уже підготувало та надіслало лист головним розпорядникам коштів (ГРК) державного бюджету щодо підготовки проєкту Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Від ГРК буде отримано інформацію, необхідну для визначення базового обсягу видатків та розрахунку середньострокових бюджетних показників.

Відповідно до карти бюджетного процесу, на початку березня 2026 року Мінфін опрацює ключові макроекономічні та соціальні параметри на 2027–2029 роки, зокрема макроекономічний прогноз, показники економічного розвитку, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу. Також враховуватимуться прогнозні показники доходів бюджету, параметри фіскальної політики, граничні обсяги видатків і надання державних гарантій 

- йдеться у повідомленні.

Упродовж квітня-травня 2026 року передбачено отримання та опрацювання бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету, проведення погоджувальних нарад та уточнення середньострокових бюджетних показників. До середини травня проєкт Бюджетної декларації на 2027-2029 роки буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України, а до початку червня – внесено до Верховної Ради.

Карта бюджетного процесу також визначає подальші етапи підготовки проєкту Державного бюджету України на 2027 рік – від доведення у липні 2026 року граничних показників видатків до головних розпорядників коштів і формування бюджетних запитів до подання Урядом проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік до Верховної Ради України до 15 вересня, резюмували у відомстві.

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки28.06.25, 00:36 • 3297 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України
Україна