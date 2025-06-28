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Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая определяет основные параметры бюджетной политики и учитывает евроинтеграционные стремления. Документ предусматривает два сценария развития событий с 2026 года, сохраняя приоритет расходов на безопасность и оборону.

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы

Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, пишет УНН.

Детали

27 июня Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026–2028 годы. Документ определяет главные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу, в частности общие доходы и финансирование, предельные расходы, минимальную зарплату и прожиточный минимум.

Декларация подготовлена совместно с главными распорядителями средств после консультаций с МВФ. Она учитывает стратегические ориентиры развития государства и евроинтеграционные устремления.

Документ предусматривает два сценария с 2026 года: улучшение ситуации с безопасностью или продолжение полномасштабной агрессии РФ. Во втором сценарии расходы на безопасность и оборону останутся не меньшими, чем в 2025 году.

Отмечается, что расходы на оборону будут оставаться приоритетом бюджета при любом развитии событий. Следующим шагом станет представление декларации на рассмотрение Верховной Рады.

Кабмин выделяет более 700 млн гривен в энергетику: на что пойдут деньги25.06.25, 15:17 • 1786 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
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