В Минэкономики объяснили, как будет работать механизм по военной помощи США в рамках инвестфонда

В Инвестиционном фонде восстановления из США есть механизм, который позволяет учесть новую военную помощь Америки, как вклад в Фонд. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает УНН.

Мы сделали механизм в этом Фонде (Инвестиционном фонде восстановления из США – ред.), когда в случае получения Украиной военной помощи, ее можно засчитать как вклад США. Например, Америка прислала военной помощи на полтора миллиарда, то за эти полтора миллиарда они получают полтора миллиарда акций класса А. Конечно, деньги фактически в Фонд не попадут. Условно, просто фиксируется, что США прислали военной помощи на полтора миллиарда. Через 10 лет, если у нас есть три миллиарда прибыли, то мы сначала покрываем полтора миллиарда США за оказанную помощь. А остальная прибыль делится поровну между США и Украиной. То есть мы создали механизм, который позволяет покрывать военную помощь США будущими прибылями Фонда - рассказал Соболев.

Также Соболев объяснил, почему Украина должна от этого выиграть.

Если нам пришлют 10 Patriot, то всем будет безопаснее. Это влияет и на экономику, условно, ставки и банковские риски будут ниже, инвестиций будет больше и т.д. - отметил Соболев.

Минэкономики о соглашении по ископаемым: США хотят заработать $350 млрд, и это будет счастье для Украины

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения об ископаемых между Украиной и США, что предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

ВР поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.

Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министерка экономики Юлия Свириденко и добавила, что передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.