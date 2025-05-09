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Минэкономики о соглашении по ископаемым: США хотят заработать $350 млрд, и это будет счастье для Украины

Киев • УНН

 • 572 просмотра

США рассчитывают получить 350 млрд долларов прибыли от инвестиций в украинские полезные ископаемые. Украина также получит аналогичную прибыль и новые рабочие места.

Минэкономики о соглашении по ископаемым: США хотят заработать $350 млрд, и это будет счастье для Украины

США хотят заработать 350 миллиардов долларов благодаря соглашению об ископаемых, что будет счастьем для Украины, потому что это означает, что страна тоже заработает столько. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка, передает УНН.

Детали

"Мы создаем Фонд, который будет инвестировать в Украину, прибыли которого будут по базовому сценарию делиться 50 на 50. Соответственно, США через инвестиции в Украину получат средства. Как говорил президент Трамп, 350 млрд долл. они хотят заработать. Это будет счастье для Украины, потому что это означает, что мы тоже заработаем 350 млрд долларов. Также это будет от инвестиций в Украину, от того, что будут созданы новые рабочие места, бизнесы", - сказал Качка.

Трамп: США смогут компенсировать помощь Украине за счет полезных ископаемых 01.05.25, 09:01 • 9980 просмотров

Также, по его словам, есть базовый взнос, который сделает Украина в Фонд в будущем.

"На первый день работы Фонда украинских денег там не будет, не запланировано. Запланировано, что мы будем платить как взнос в Фонд, который будет дальше инвестироваться в украинскую экономику, половину от будущей ренты от некоторых полезных ископаемых. То есть в случае, если мы найдем бериллий на территории Украины и начнем его добывать в соответствии с новым спецразрешением, который выдаст в соответствии с украинским законодательством орган власти Украины. Если это будет успешная добыча, то половина налога, который заплатится от этой добычи, то есть рентный платеж, пойдет как взнос в этот Фонд. Это такой базовый, постоянно действующий взнос от Украины", - пояснил Качка.

Также чиновник отметил, что для Украины очень важное и выгодное возможное использование этого Фонда, как поощрение для предоставления новой военной помощи со стороны США.

"Мы создали модель, при которой новая военная помощь может быть зачислена как привилегированный взнос США. Это означает, что когда Фонд заработает деньги, и мы будем иметь возможность распределять прибыль этого Фонда, то он в первую очередь пойдет выплат США в объеме предоставленной будущей военной помощи", - заявил Качка.  

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых08.05.25, 14:18 • 109729 просмотров

Дополнение

Первая вице-премьер-министр - министерка экономики Юлия Свириденко объясняла механизм работы Инвестиционного фонда восстановления со США и отметила, что Фонд сам никакие ископаемые добывать не будет.

США могут вносить свою долю в Инвестиционный фонд восстановления военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются американцами.

В правительстве рассчитывают, что Инвестиционный фонд восстановления по соглашению с США полноценно заработает в течение нескольких недель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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