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Мінекономіки про угоду щодо копалин: США хочуть заробити $350 млрд, і це буде щастя для України

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

США розраховують отримати 350 млрд доларів прибутку від інвестицій в українські корисні копалини. Україна також отримає аналогічний прибуток та нові робочі місця.

Мінекономіки про угоду щодо копалин: США хочуть заробити $350 млрд, і це буде щастя для України

США хочуть заробити 350 мільярдів доларів завдяки угоді про копалини, що буде щастям для України, тому що це означає, що країна теж заробить стільки. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю сказав заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка, передає УНН.

Деталі

"Ми створюємо Фонд, який буде інвестувати в Україну, прибутки якого будуть за базовим сценарієм ділитися 50 на 50. Відповідно, США через інвестиції в Україну отримають кошти. Як говорив президент Трамп, 350 млрд дол. вони хочуть заробити. Це буде щастя для України, тому що це означає, що ми теж заробимо 350 млрд доларів. Також буде це від інвестицій в Україну, від того, що будуть створені нові робочі місця, бізнеси", - сказав Качка.

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Також, за його словами, є базовий внесок, який зробить Україна у Фонд в майбутньому.

"На перший день роботи Фонду українських грошей там не буде, не заплановано. Заплановано, що ми будемо платити як внесок у Фонд, який буде далі інвестуватися в українську економіку, половину від майбутньої ренти від деяких корисних копалин. Тобто у випадку, якщо ми знайдемо берилій на території України й почнемо його видобувати відповідно до нового спецдозволу, який видасть відповідно до українського законодавства орган влади України. Якщо це буде успішний видобуток, то половина податку, який заплатиться від цього видобутку, тобто рентний платіж, піде як внесок у цей Фонд. Це такий базовий, постійно діючий внесок від України", - пояснив Качка.

Також посадовець зазначив, що для України дуже важливе та вигідне можливе використання цього Фонду, як заохочення для надання нової воєнної допомоги з боку США.

"Ми створили модель, за якої нова воєнна допомога може бути зарахована як привілейований внесок США. Це означає, що коли Фонд заробить гроші, і ми будемо мати можливість розподіляти прибуток цього Фонду, то він в першу чергу піде виплат США в обсязі наданої майбутньої воєнної допомоги", - заявив Качка.  

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини08.05.25, 14:18 • 109749 переглядiв

Доповнення

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко пояснювала механізм роботи Інвестиційного фонду відбудови зі США та зазначила, що Фонд сам жодні копалини не видобуватиме.

США можуть вносити свою частку до Інвестиційного фонду відбудови військовою допомогою або коштами. Обидва механізми  розглядаються американцями.

В уряді розраховують, що Інвестиційний фонд відбудови за угодою зі США повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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