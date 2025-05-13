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У Мінекономіки пояснили, як працюватиме механізм щодо військової допомоги США в рамках інвестфонду

Київ • УНН

 • 298 перегляди

В Інвестиційному фонді відбудови діє механізм, який дозволяє врахувати нову військову допомогу Америки, як внесок у Фонд. США отримають акції класу А на суму наданої допомоги.

У Мінекономіки пояснили, як працюватиме механізм щодо військової допомоги США в рамках інвестфонду

В Інвестиційному фонді відбудови зі США є механізм, який дозволяє врахувати нову військову допомогу Америки, як внесок у Фонд.  Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає УНН.

Ми зробили механізм в цьому Фонді (Інвестиційному фонді відбудови зі США – ред.), коли у разі отримання Україною військової допомоги, її можна зарахувати як внесок США. Наприклад, Америка прислала військової допомоги на півтора мільярда, то за ці півтора мільярда вони отримують півтора мільярда акцій класу А. Звичайно, гроші фактично у Фонд не потраплять. Умовно, просто фіксується, що США прислали військової допомоги на півтора мільярда. Через 10 років, якщо у нас є три мільярди прибутку, то ми спершу покриваємо півтора мільярда США за надану допомогу. А решта прибутку ділиться порівну між США та Україною. Тобто ми створили механізм, який дозволяє покривати військову допомогу США майбутніми прибутками Фонду 

- розповів Соболев.

Також Соболев пояснив, чому Україна має від цього виграти.

Якщо нам пришлють 10 Patriot, то всім буде безпечніше. Це впливає і на економіку, умовно, ставки та банківські ризики будуть нижчі, інвестицій буде більше тощо 

- зазначив Соболев.

Мінекономіки про угоду щодо копалин: США хочуть заробити $350 млрд, і це буде щастя для України09.05.25, 14:13 • 4685 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

ВР підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам.

Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко і додала, що передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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