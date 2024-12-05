В МИД рф заявили о закрытии Генконсульства Польши в санкт-петербурге
Киев • УНН
россия закроет Генеральное консульство Польши в санкт-петербурге с 10 января 2025 года в ответ на закрытие ее консульства в Познани. Также РФ объявила трех польских дипломатов персонами нон грата.
россия в ответ на закрытие ее консульства в Познани закроет Генконсульство Польши в санкт-петербурге. Об этом говорится в заявлении МИД рф, опубликованном 5 декабря, передает УНН.
5 декабря в МИД россии польской стороне передана нота, в которой сообщается, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства россии в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в санкт-петербурге
Также Кремль объявляет персонами нон грата трех дипломатических сотрудников Генконсульства Польши в санкт-петербурге. Они должны покинуть территорию рф до 10 января.
"Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги по отношению к россии москвой применяются и будут впредь применяться жесткие ответные меры", - добавили в МИД рф.
Напомним
22 октября Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отзывает согласие на работу российского Генконсульстваа в Познани.
В ноябре Сикорский указал, что после закрытия генконсульства РФ в Познани это здание может стать консульством Украины, если Киев подаст соответствующий запрос.