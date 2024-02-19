В МИД Эквадора заявили что не будут передавать ни Украине, ни России военную технику

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд в этот понедельник, 19 февраля, заявила, что Эквадор не будет посылать военные средства Украине или любой другой стране, участвующей в международном вооруженном конфликте. Такое заявление она сделала во время своего выступления перед Комиссией по вопросам прозрачности, участия граждан и социального контроля Национальной ассамблеи под председательством депутата Патрисио Чавеса, передает УНН.

Существует четкое указание президента Республики Эквадор о том, что страна не будет посылать никаких военных материалов в страну, участвующую в международном вооруженном конфликте. Эквадор является частью Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и, как член, мы способствуем разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение этих противоречий. - заявила Габриэла Зоммерфельд.

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На прошлой неделе Президент Эквадора Нобоа ратифицировал соглашения о военном сотрудничестве с США. По данным Reuters Эквадор согласовал два соглашения о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами, в том числе одно о совместных военно-морских операциях, Зоммерфельд объяснила, что таким образом две страны разделяют вызов противостояния транснациональной организованной преступности, а Соединенные Штаты являются стратегическим партнером.

Что касается соглашения по Уставу вооруженных сил, подписанного 6 октября 2023 года, оно регулирует временный статус официальных лиц Соединенных Штатов в их действиях по сотрудничеству с эквадорскими правоохранительными органами в отношении визитов кораблей, тренировок, учений, гуманитарных мероприятий. меры, такие как реагирование на природные и антропогенные катастрофы; меры сотрудничества для решения общих проблем безопасности, включая незаконную торговлю, международный терроризм и незаконное незарегистрированное и нерегулируемое рыболовство. - пояснил он.

Зоммерфельд отметил, что деятельность военного персонала Соединенных Штатов в Эквадоре является временной или на короткий период для обучения, подготовки и обеспечения оборудованием Вооруженных сил Эквадора.

Поэтому одно из согласованных соглашений позволит Эквадору проводить совместные операции с Соединенными Штатами для борьбы с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, торговля оружием, людьми и незаконный вылов рыбы.

Содержание второго соглашения публично не оглашали.

Впрочем отметим, что в конце января президент Даниэль Нобоа заявил, что доставит российские военные материалы советских времен, которые он назвал "ломом", в Вашингтон, чтобы сделать возможным обмен с США. Ранее они страны оговаривали, что в обмен на советские образцы Эквадор от США получит более современное военное оборудование на сумму около 200 миллионов долларов.

Заместитель секретаря Госдепартамента США Кевин Салливан подтвердил, что советские военные материалы, доставленные Эквадором, в дальнейшем будут использованы для поддержки Украины в ее войне против России. Среди предположений относительно оборудования, которое станет частью этой поставки - набор вертолетов Ми-17 из эквадорской армии.

Через несколько дней после этих заявлений россия выразила неприятие того, что Эквадор с ней ранее не консультировался. И даже ввели санкции против экспортеров бананов из Эквадора.