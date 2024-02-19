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В МЗС Еквадору заявили що не будуть передавати ані Україні, ані росії військову техніку

В МЗС Еквадору заявили що не будуть передавати ані Україні, ані росії військову техніку

Київ • УНН

 • 108813 перегляди

Міністр закордонних справ Еквадору заявив, що Еквадор зберігатиме нейтральну позицію в міжнародних збройних конфліктах і не відправлятиме військову техніку в Україну чи Росію.

Міністрка закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд цього понеділка, 19 лютого, заявила, що Еквадор не надсилатиме військові засоби Україні чи будь-якій іншій країні, що бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Таку заяву вона зробила під час свого виступу перед Комісією з питань прозорості, участі громадян і соціального контролю Національної асамблеї під головуванням депутата Патрісіо Чавеса, передає УНН.

Існує чітка вказівка ​​президента Республіки Еквадор про те, що країна не надсилатиме жодних військових матеріалів у країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Еквадор є частиною Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, і, як член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення цих протиріч. 

 - заявила Габріела Зоммерфельд.

Додатково

Минулого тижня Президент Еквадору Нобоа ратифікував угоди про військову співпрацю зі США. За даними Reuters Еквадор погодив дві угоди про військову співпрацю зі Сполученими Штатами, у тому числі одну про спільні військово-морські операції. , Зоммерфельд пояснила, що таким чином дві країни поділяють виклик протистояння транснаціональній організованій злочинності, а Сполучені Штати є стратегічним партнером. 

Щодо угоди щодо Статуту збройних сил, підписаної 6 жовтня 2023 року, вона регулює тимчасовий статус офіційних осіб Сполучених Штатів у їхніх діях співпраці з еквадорськими правоохоронними органами щодо візитів кораблів, тренувань, навчань, гуманітарних заходів. заходи, такі як реагування на природні та антропогенні катастрофи; заходи співпраці для вирішення спільних викликів безпеці, включаючи незаконну торгівлю, міжнародний тероризм і незаконне незареєстроване та нерегульоване рибальство.

 – пояснив він.

Зоммерфельд зазначив, що діяльність військового персоналу Сполучених Штатів в Еквадорі є тимчасовою або на короткий період для навчання, навчання та забезпечення обладнанням Збройних сил Еквадору.

Тож одна з погоджених угод дозволить Еквадору проводити спільні операції зі Сполученими Штатами для боротьби з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, торгівля зброєю, людьми та незаконний вилов риби.

Зміст другої угоди публічно не оголошували.

Втім зазначимо, що наприкінці січня президент Даніель Нобоа заявив, що доставить російські військові матеріали радянських часів, які він назвав "брухтом", до Вашингтона, аби зробити можливим обмін з США.  Раніше вони країни оговорювали, що в обмін на радянські зразки Еквадор від США отримає  більш сучасне військове обладнання на суму близько 200 мільйонів доларів.

Заступник  секретаря Держдепартаменту США Кевін Салліван підтвердив, що радянські військові матеріали, доставлені Еквадором, в подальшому будуть використані для підтримки України у її війні проти росії. Серед припущень щодо обладнання, що стане частиною цієї поставки – набір вертольотів Мі-17 з еквадорської армії.

Через кілька днів після цих заяв росія висловила неприйняття того, що Еквадор з нею раніше не консультувався. Та навіть ввели санкції проти експортерів бананів з Еквадору.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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