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Шахед-136

В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: под завалами нашли тела двух погибших

Киев • УНН

 • 296 просмотра

В результате ночной атаки РФ в Луцке погибли два человека, еще 30 пострадали. Спасатели завершили разбор завалов девятиэтажки и эвакуировали 5 жильцов.

В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: под завалами нашли тела двух погибших

В Луцке завершены поисково-спасательные работы после ночной атаки России 6 июня. Под завалами разрушенной девятиэтажки обнаружены тела двух погибших. Всего пострадало 30 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

Спасатели завершили разбор завалов 9-этажного жилого дома в Луцке, который подвергся разрушениям в результате ночного удара РФ. Сегодня утром из-под завалов разрушенного подъезда было найдено тело девушки. Накануне деблокировали тело мужчины.

Всего в результате атаки пострадало 30 человек. Пять жителей удалось эвакуировать, в том числе вместе с несколькими домашними животными.

"Эвакуировано 5 человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили", - говорится в заметке ГСЧС.

Напомним

По данным прокуратуры, ночью 6 июня войска рф совершили комбинированный обстрел ракетами и БпЛА города Луцк Волынской области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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