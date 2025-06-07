У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: під завалами знайшли тіла двох загиблих

У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після після нічної атаки Росії 6 червня. Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

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Рятувальники завершили розбір завалів 9-поверхового житлового будинку в Луцьку, що зазнав руйнувань унаслідок нічного удару РФ. Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду було знайдено тіло дівчини. Напередодні деблокували тіло чоловіка.

Загалом унаслідок атаки постраждало 30 людей. П’ятьох мешканців вдалося евакуювати, зокрема разом із кількома домашніми тваринами.

"Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі", - йдеться у дописі ДСНС.

Нагадаємо

За даними прокуратури, уночі 6 червня війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.