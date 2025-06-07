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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
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У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: під завалами знайшли тіла двох загиблих

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Внаслідок нічної атаки РФ у Луцьку загинуло двоє людей, ще 30 постраждали. Рятувальники завершили розбір завалів дев'ятиповерхівки та евакуювали 5 мешканців.

У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: під завалами знайшли тіла двох загиблих

У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи після після нічної атаки Росії 6 червня. Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки виявлено тіла двох загиблих. Загалом постраждало 30 людей. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Деталі

Рятувальники завершили розбір завалів 9-поверхового житлового будинку в Луцьку, що зазнав руйнувань унаслідок нічного удару РФ. Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду було знайдено тіло дівчини. Напередодні деблокували тіло чоловіка.

Загалом унаслідок атаки постраждало 30 людей. П’ятьох мешканців вдалося евакуювати, зокрема разом із кількома домашніми тваринами.

"Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі", - йдеться у дописі ДСНС.

Нагадаємо

За даними прокуратури, уночі 6 червня війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцьк Волинської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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