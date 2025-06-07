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В Луцке объявили траур по жертвам атаки рф

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В Луцкой общине объявлен день траура по погибшим из-за российской атаки 7 июня. Во время разбора завалов обнаружили тело девушки 2001 года рождения.

В Луцке объявили траур по жертвам атаки рф

В Луцке и во всей громаде сегодня объявлен день траура по жертвам атаки рф на город, сообщили в Луцком горсовете в субботу, пишет УНН.

Объявляю сегодня в нашей громаде День траура по погибшим

- сообщил мэр Луцка Игорь Полищук в соцсетях.

Детали

"Только сегодня в 4.15 утра спасателями во время разбора завалов было обнаружено тело второй жертвы вчерашней российской атаки - девушки 2001 года рождения. россия оборвала жизнь молодой пары, у которой было столько планов и все впереди. Вечная память вам, Николай и Иванна. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Полищук.

В горсовете уточнили, что в Луцкой городской территориальной громаде день траура по погибшим гражданам в результате российского ракетного удара, которому Луцк подвергся вчера, объявлен сегодня, 7 июня.

В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: под завалами нашли тела двух погибших07.06.25, 07:16 • 1838 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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