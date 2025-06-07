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У Луцьку оголосили жалобу за жертвами атаки рф

Київ • УНН

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У Луцькій громаді оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку 7 червня. Під час розбору завалів виявили тіло дівчини 2001 року народження.

У Луцьку оголосили жалобу за жертвами атаки рф

У Луцьку та в усій громаді сьогодні оголошено день жалоби за жертвами атаки рф на місто, повідомили у Луцькій міськраді у суботу, пише УНН.

Оголошую сьогодні в нашій громаді День жалоби за загиблими

- повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у соцмережах.

Деталі

"Лише сьогодні о 4.15 ранку рятувальниками під час розбору завалів було виявлено тіло другої жертви вчорашньої російської атаки - дівчини 2001 року народження. росія обірвала життя молодої пари, у якої було стільки планів та все попереду. Вічна памʼять вам, Микола та Іванна. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Поліщук.

У міськраді уточнили, що у Луцькій міській територіальній громаді день жалоби за загиблими громадянами внаслідок російського ракетного удару, якого Луцьк зазнав вчора, оголошено сьогодні, 7 червня.

У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: під завалами знайшли тіла двох загиблих07.06.25, 07:16 • 1842 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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