В Луизиане автомобиль въехал в толпу на празднике лаосского Нового года, по меньшей мере 15 человек пострадали
Киев • УНН
В результате наезда автомобиля на фестивале в Нью-Иберии пострадали 15 человек. Полиция задержала подозреваемого и считает, что инцидент не был преднамеренным.
По меньшей мере 15 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу возле празднования лаосского Нового года в американском штате Луизиана, подозреваемый задержан. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел в районе Нью-Иберии во время общественного мероприятия. По данным офиса шерифа округа Иберия, часть пострадавших находится в критическом состоянии. Служба скорой помощи сообщила, что в больницы доставили по меньшей мере 13 человек, двое эвакуированы вертолетом.
Предварительно, правоохранители не считают, что наезд был преднамеренным. Расследование продолжается. Пресс-секретарь шерифа Ребекка Меланкон заявила, что обстоятельства инцидента еще выясняются.
Часть фестиваля отменили
Организаторы фестиваля Louisiana Lao New Year после происшествия отменили субботние музыкальные выступления и продажу алкоголя. В заявлении они отметили, что "глубоко опечалены" произошедшим и выразили поддержку пострадавшим и их семьям.
Трехдневный фестиваль традиционно проходит в пасхальные выходные и включает парады, живую музыку и культурные мероприятия по случаю лаосского Нового года.
