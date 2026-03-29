Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Во Флориде мужчина на Ford Mustang прорвался на взлетную полосу и попытался угнать самолет

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Во Флориде 58-летний водитель под действием наркотиков прорвался на взлетную полосу и атаковал самолеты. Полиция задержала злоумышленника, ему грозит срок за пиратство.

В США 58-летний житель Флориды устроил опасный инцидент в аэропорту Дейтона-Бич: на своем Ford Mustang он прорвался через охраняемые ворота, выехал на активную взлетно-посадочную полосу и пытался завладеть самолетами. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

По данным властей, Брайан Дж. Паркер на большой скорости врезался в закрытые ворота аэропорта, после чего поехал по территории аэродрома. Его автомобиль едва не столкнулся с учебным самолетом, который как раз двигался по рулежной дорожке.

После этого мужчина покинул авто и попытался попасть в два самолета. Одну из машин он пытался захватить прямо во время пребывания там людей. Работники аэропорта и служба безопасности бросились вдогонку и менее чем за 4 минуты смогли его остановить, а затем передали полиции.

Во время задержания мужчина был в явно неадекватном состоянии. На видео с нагрудной камеры полиции он сам заявил, что перед этим "употреблял кокаин, пил алкоголь и курил марихуану". По его словам, он не помнит, как именно оказался в аэропорту.

Против Паркера выдвинули сразу несколько серьезных обвинений, в том числе в попытке авиационного пиратства, незаконном проникновении на территорию аэропорта, повреждении имущества и нарушении общественного порядка. Суд отказал ему в залоге, сославшись на возможные проблемы с психическим состоянием.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту подчеркнули, что ситуация могла завершиться значительно хуже, если бы в этот момент на полосе взлетал или садился более крупный самолет.

