Во Флориде мужчина на Ford Mustang прорвался на взлетную полосу и попытался угнать самолет

В США 58-летний житель Флориды устроил опасный инцидент в аэропорту Дейтона-Бич: на своем Ford Mustang он прорвался через охраняемые ворота, выехал на активную взлетно-посадочную полосу и пытался завладеть самолетами. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

По данным властей, Брайан Дж. Паркер на большой скорости врезался в закрытые ворота аэропорта, после чего поехал по территории аэродрома. Его автомобиль едва не столкнулся с учебным самолетом, который как раз двигался по рулежной дорожке.

После этого мужчина покинул авто и попытался попасть в два самолета. Одну из машин он пытался захватить прямо во время пребывания там людей. Работники аэропорта и служба безопасности бросились вдогонку и менее чем за 4 минуты смогли его остановить, а затем передали полиции.

Во время задержания мужчина был в явно неадекватном состоянии. На видео с нагрудной камеры полиции он сам заявил, что перед этим "употреблял кокаин, пил алкоголь и курил марихуану". По его словам, он не помнит, как именно оказался в аэропорту.

Против Паркера выдвинули сразу несколько серьезных обвинений, в том числе в попытке авиационного пиратства, незаконном проникновении на территорию аэропорта, повреждении имущества и нарушении общественного порядка. Суд отказал ему в залоге, сославшись на возможные проблемы с психическим состоянием.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту подчеркнули, что ситуация могла завершиться значительно хуже, если бы в этот момент на полосе взлетал или садился более крупный самолет.

