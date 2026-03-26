В Киеве смертельное ДТП на Кольцевой дороге - авто выехало на встречную полосу
Киев • УНН
На Кольцевой дороге водитель Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. Виновник аварии погиб на месте, обстоятельства выясняет полиция.
Смертельное ДТП произошло на Кольцевой дороге в Киеве из-за выезда автомобиля на встречную полосу движения, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня около 10 утра.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat, двигаясь со стороны Академгородка в направлении Одесской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. В результате столкновения водитель Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", - отметили в полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.
Механизм и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как отметили в патрульной полиции Киева, "в связи с ДТП на Кольцевой дороге, недалеко от Жулянского путепровода, движение транспорта затруднено в обоих направлениях".
