У Києві смертельна ДТП на Кільцевій дорозі - авто виїхало на зустрічну
Київ • УНН
На Кільцевій дорозі водій Fiat виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Renault. Винуватець аварії загинув на місці, обставини з'ясовує поліція.
Смертельна ДТП сталася на Кільцевій дорозі у Києві через виїзд автомобіля на зустрічну смугу руху, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, пише УНН.
Деталі
Автопригода сталася сьогодні близько 10-ї ранку.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Fiat, рухаючись зі сторони Академмістечка у напрямку Одеської площі, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем Renault. Внаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події", - зазначили у поліції.
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.
Механізм та обставини події встановлюються.
Як зазначили у патрульній поліції Києва, "у зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, неподалік Жулянського шляхопроводу, рух транспорту ускладнений в обох напрямках".
