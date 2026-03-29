У Флориді чоловік на Ford Mustang прорвався на злітну смугу та спробував викрасти літак

У США 58-річний мешканець Флориди влаштував небезпечний інцидент в аеропорту Дейтона-Біч: на своєму Ford Mustang він прорвався через охоронювані ворота, виїхав на активну злітно-посадкову смугу та намагався заволодіти літаками. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

За даними влади, Браян Дж. Паркер на великій швидкості врізався у закриті ворота аеропорту, після чого поїхав територією летовища. Його автомобіль ледь не зіткнувся з навчальним літаком, який саме рухався руліжною доріжкою.

Після цього чоловік покинув авто та спробував потрапити до двох літаків. Одну з машин він намагався захопити просто під час перебування там людей. Працівники аеропорту та служба безпеки кинулися навздогін і менш ніж за 4 хвилини змогли його зупинити, а згодом передали поліції.

Під час затримання чоловік був у явно неадекватному стані. На відео з нагрудної камери поліції він сам заявив, що перед цим "вживав кокаїн, пив алкоголь і курив марихуану". За його словами, він не пам’ятає, як саме опинився в аеропорту.

Проти Паркера висунули одразу кілька серйозних звинувачень, зокрема у спробі авіаційного піратства, незаконному проникненні на територію аеропорту, пошкодженні майна та порушенні громадського порядку. Суд відмовив йому у заставі, пославшись на можливі проблеми з психічним станом.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. В аеропорту наголосили, що ситуація могла завершитися значно гірше, якби в цей момент на смузі злітав або сідав більший літак.

