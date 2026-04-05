У Луїзіані авто в’їхало в натовп на святі лаоського Нового року, щонайменше 15 людей постраждали

Щонайменше 15 людей дістали поранення після того, як автомобіль в’їхав у натовп біля святкування лаоського Нового року в американському штаті Луїзіана, підозрюваного затримали. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в районі Нью-Іберії під час громадського заходу. За даними офісу шерифа округу Іберія, частина постраждалих перебуває у критичному стані. Служба швидкої допомоги повідомила, що до лікарень доправили щонайменше 13 людей, двох евакуювали гелікоптером.

Попередньо, правоохоронці не вважають, що наїзд був навмисним. Розслідування триває. Речниця шерифа Ребекка Меланкон заявила, що обставини інциденту ще з’ясовують.

Частину фестивалю скасували

Організатори фестивалю Louisiana Lao New Year після події скасували суботні музичні виступи та продаж алкоголю. У заяві вони зазначили, що "глибоко засмучені" тим, що сталося, і висловили підтримку постраждалим та їхнім родинам.

Триденний фестиваль традиційно проходить у великодні вихідні та включає паради, живу музику й культурні заходи з нагоди лаоського Нового року.

