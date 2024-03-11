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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 23:11  •  2835 просмотра

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Автомобили с российскими номерами запрещены в Литве, за исключением автомобилей дипломатического корпуса и транзита в/из Калининградской области.

Запрет использования автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве. Исключения предусмотрены для автомобилей дипломатического корпуса и транспортных средств, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Всем остальным таким автомобилям предписывалось либо покинуть территорию балтийской республики, либо владельцы должны были перерегистрировать их в Литве.

По данным таможенного департамента, по состоянию на 10 марта в Литве оставалось около 50 машин с российскими госномерами. Как отметило ведомство, эти транспортные средства, если они не выехали из страны, подлежат конфискации, а их владельцы наказываются за административное правонарушение штрафом от €200 до €6 тыс.

Автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее, могут находиться на территории Литвы в течение 24 часов.

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