В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

Запрет использования автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве. Исключения предусмотрены для автомобилей дипломатического корпуса и транспортных средств, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Всем остальным таким автомобилям предписывалось либо покинуть территорию балтийской республики, либо владельцы должны были перерегистрировать их в Литве.

По данным таможенного департамента, по состоянию на 10 марта в Литве оставалось около 50 машин с российскими госномерами. Как отметило ведомство, эти транспортные средства, если они не выехали из страны, подлежат конфискации, а их владельцы наказываются за административное правонарушение штрафом от €200 до €6 тыс.

Автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее, могут находиться на территории Литвы в течение 24 часов.

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