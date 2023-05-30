В Литве призывают остановить Белорусскую АЭС

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"Большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решены выполнением рекомендаций по стресс-тестам, оценкой безопасности, оценкой пожарного риска и другими вопросами безопасности", - говорится в сообщении инспекции.

Детали

ГИБАЭ отмечает, что эксплуатация станции может быть возобновлена только после решения вопросов ядерной безопасности.

Также инспекция просит правительство беларуси объяснить обнародованную информацию о том, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока – радионуклидами.

Более того, разъяснения требуют и недостатки крепления корпуса реактора и выявленные дефекты и незавершенные работы.

"Цель – получить от беларуси информацию об установленных предельных значениях активности радионуклидов, выбрасываемых в окружающую среду", - отметили в инспекции по безопасности атомной энергетики Литвы.