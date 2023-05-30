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У Литві закликають зупинити Білоруську АЕС

У Литві закликають зупинити Білоруську АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) надіслала до мнс білорусі лист із закликом до зупинки роботи 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці, повідомляє Delfi, пише УНН.

Цитата 

"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки", - йдеться в повідомленні  інспекції. 

Деталі 

ДІБАЕ наголошує, що експлуатацію станції може бути відновлено лише після розв'язання питань ядерної безпеки. 

Також інспекція просить уряд білорусі пояснити оприлюднену інформацію про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.

Ба більше, роз'яснення потребують і недоліки  кріплення корпусу реактора та виявлені дефекти та незавершені роботи.

"Мета – отримати від білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище", - зазначили в інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.





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