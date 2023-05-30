У Литві закликають зупинити Білоруську АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) надіслала до мнс білорусі лист із закликом до зупинки роботи 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці, повідомляє Delfi, пише УНН.
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"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки", - йдеться в повідомленні інспекції.
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ДІБАЕ наголошує, що експлуатацію станції може бути відновлено лише після розв'язання питань ядерної безпеки.
Також інспекція просить уряд білорусі пояснити оприлюднену інформацію про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.
Ба більше, роз'яснення потребують і недоліки кріплення корпусу реактора та виявлені дефекти та незавершені роботи.
"Мета – отримати від білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище", - зазначили в інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.