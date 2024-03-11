У Литві набула чинності заборона використання автомобілів з російськими номерами
Київ • УНН
Автомобілі з російськими номерами заборонені в Литві, за винятком автомобілів дипломатичного корпусу та транзиту до/з Калінінградської області.
Заборона використання автомобілів з російськими державними реєстраційними номерами набула чинності в Литві. Винятки передбачені для автомобілів дипломатичного корпусу та транспортних засобів, які прямують транзитом до Калінінградської області та з неї. Про це пише Delfi, передає УНН.
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Усім решті таких автомобілів наказувалося або залишити територію балтійської республіки, або власники мали перереєструвати їх у Литві.
За даними митного департаменту, станом на 10 березня у Литві залишалося близько 50 машин із російськими держномерами. Як зазначило відомство, ці транспортні засоби, якщо вони не виїхали з країни, підлягають конфіскації, а їхні власники караються за адміністративне правопорушення штрафом від €200 до €6 тис.
Автомобілі, що прямують транзитом до Калінінградської області та з неї, можуть перебувати на території Литви протягом 24 годин.
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